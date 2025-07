Atletico Tricase: ufficiali Passaseo, Caputo e la conferma di Palumbo

L’Atletico Tricase apre ufficialmente il proprio mercato estivo con due nuovi innesti e una conferma di peso. Il club rossoblù ha annunciato l’arrivo del portiere Simone Passaseo e del centrocampista Andrea Caputo, oltre al rinnovo del capitano Riccardo Palumbo, che guiderà la squadra anche nella stagione 2025/2026.

Tra i pali arriva Simone Passaseo, classe 1993, protagonista nell’ultima stagione con il Galatina in Eccellenza Pugliese, dove è stato inserito tra i migliori estremi difensori del campionato. In passato ha difeso le porte di Galatone, Atletico Racale e Città di Gallipoli, con cui ha ottenuto la promozione in Serie D. Esperienza e solidità saranno al servizio della difesa rossoblù.

A centrocampo si unisce alla rosa Andrea Caputo, classe 2000, anch’egli proveniente dal Galatina. In carriera ha indossato anche le maglie di Gallipoli, Corato e Casarano, portando con sé dinamismo e visione di gioco.

Infine, arriva la conferma attesa: il capitano Riccardo Palumbo continuerà a vestire i colori dell’Atletico Tricase. Punto di riferimento dello spogliatoio, sarà ancora al centro del progetto tecnico per la nuova stagione.

