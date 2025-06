L’Atletico Madrid al Kick Off Sport Center di Cavallino: il campus estivo sarà nel Salento

Un’occasione unica, un riconoscimento importante alla struttura e alla metodologia di lavoro del Kick Off Sport Center. L’Atletico Madrid ha scelto il Salento, in particolare Cavallino per l’International Campus 2025. Dal 7 all’11 luglio, la società di Madrid sbarca in Puglia, nell’unica tappa nazionale, per cinque giorni di formazione d’élite, sport, amicizia e crescita. Sarà un campus rivolto a ragazze e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Un’opportunità irripetibile per allenarsi sotto la guida diretta degli allenatori dell’Academia Atlético de Madrid.

Il programma prevede giornate con doppie sedute di allenamento improntate sullo sviluppo della tecnica individuale e collettiva. La struttura mette a disposizione anche la formula Full Time che permette ai partecipanti di godere di tutti i servizi del centro. L’intero percorso sarà programmato e condotto dagli allenatori dell’Atlético de Madrid, coadiuvati dai tecnici della Kick Off Academy, seguendo la metodologia ufficiale del club spagnolo, applicata quotidianamente nel settore giovanile che ha formato campioni come Fernando Torres, Koke e Saúl Ñíguez. Un metodo all’avanguardia, centrato non solo sull’aspetto tecnico-tattico, ma anche sulla formazione mentale, relazionale e comportamentale del giovane atleta.

Il campus rappresenta inoltre un’occasione per i ragazzi di immergersi nella cultura sportiva iberica, caratterizzata per rigore, disciplina, collaborazione e passione, con un respiro davvero internazionale. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai portieri, con sessioni specifiche, e al calcio femminile, in un contesto inclusivo e valorizzante.

Giulio Biasi, Direttore del Kick Off Academy commenta: “Un risultato che premia la nostra visione e il lavoro quotidiano della Kick Off Academy. L’arrivo dell’Atlético de Madrid a Cavallino rappresenta per noi una grande soddisfazione e la conferma che la direzione intrapresa con la Kick Off Academy è quella giusta. Siamo stati contattati dal club spagnolo oltre un anno fa e questo ha rappresentato sin da subito un riconoscimento importante per il nostro lavoro. Il fatto che una realtà del calibro dell’Atlético – uno dei settori giovanili più all’avanguardia d’Europa – abbia individuato proprio nella nostra Academy ed il nostro centro un partner ideale per realizzare la loro tappa italiana dell’International Campus 2025 è motivo di orgoglio. Testimonia il valore delle strutture, del metodo e dell’impegno quotidiano del nostro staff. Da quel momento si è avviato un confronto serrato con una realtà che funziona con logiche internazionali: standard altissimi, organizzazione impeccabile, attenzione a ogni dettaglio. Portare qui un evento come questo – prosegue – ha richiesto mesi di lavoro, coordinamento e pianificazione.

Non è solo una questione di logistica: è un vero e proprio salto di qualità per tutto il territorio. Siamo felici di poter offrire ai nostri ragazzi – e a tanti altri giovani del Salento – un’esperienza unica, con tecnici ufficiali dell’Atlético, in un contesto professionale e internazionale, senza dover uscire dai confini della nostra provincia”.

