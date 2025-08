Atletico Acquaviva: Solidoro nuovo allenatore, ufficiali anche cinque acquisti

L’Atletico Acquaviva apre ufficialmente la stagione 2025/2026 con l’annuncio di Andrea Solidoro come nuovo allenatore della prima squadra. Nato nel 1987, Solidoro ha intrapreso la carriera da tecnico nel 2018 ottenendo il patentino UEFA B, per poi maturare importanti esperienze nel settore giovanile della Virtus Francavilla, dove ha guidato l’Under 15, l’Under 17 e la Primavera 3. Nel 2023 ha conseguito la licenza UEFA A e nella stagione successiva ha collaborato con l’area scouting della Cremonese. Nell’ultima annata ha guidato l’Arboris Belli in Eccellenza. Tecnico meticoloso, noto per la valorizzazione dei giovani, arriva in rossoblù con entusiasmo e idee chiare.

Contestualmente, la società ha ufficializzato sei nuovi innesti. A rafforzare la difesa arriva Vincenzo Patronelli, classe 2002, reduce dall’esperienza al Ginosa e cresciuto nel vivaio del Taranto FC. Difensore affidabile e duttile, ha militato tra Serie D ed Eccellenza con Casarano, Virtus Matino e Mobilieri Ponsacco.

Nel reparto offensivo spicca l’arrivo di Rocco Girardi, classe 1998, ex Soccer Massafra. Con un passato nelle giovanili del Taranto FC, ha giocato anche con Sava, Atletico Racale e Palmese, distinguendosi per generosità e attaccamento alla maglia.

A rinforzare la retroguardia ci sarà anche Moisés Acuña, difensore centrale venezuelano classe 1996, con esperienze in patria con Caracas FC, Aragua FC e Deportivo La Guaira, e all’estero con il Nacional Potosí in Bolivia. Profilo esperto, forte fisicamente e con grande senso della posizione.

Grande curiosità anche per l’attaccante Dylan Alejandro García Reyes, classe 2004, che arriva in rossoblù dopo aver conquistato la promozione in Tercera RFEF con il CD Tenerife C, chiudendo la stagione da capocannoniere con 34 reti. Ambidestro e con un passato tra Real Murcia, Atlético Victoria e Juventud Laguna, rappresenta un profilo giovane e internazionale.

Chiude il quadro dei nuovi innesti Michele Fucci, centrocampista andriese classe 2002. Cresciuto nella Victor Andria, ha proseguito il suo percorso nelle giovanili di FC Bari, Foggia Calcio e Cagliari, vestendo poi le maglie di Bisceglie, Molfetta Calcio e Nuova Spinazzola.

Le operazioni di García Reyes e Fucci sono state concluse grazie alla collaborazione dell’agente FIFA avv. Belen Sosa, che il club ha ringraziato per la professionalità.

