Atletica: Un nuovo inizio per l’Amico Cras Taranto

Un nuovo inizio per l’Amico Cras Taranto. L’importante società tarantina di atletica leggera inizia la nuova stagione con rinnovato entusiasmo e la voglia di continuare a valorizzare i giovani sportivi del territorio.

I progetti 2023 saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà lunedì 30 gennaio alle 17 presso la Sala degli Specchi a Palazzo di Città a Taranto presentata dal giornalista Matteo Schinaia.

Ad anticiparne i temi, il presidente Marcello De Cesare: “Abbiamo una grande passione, quella per l’atletica leggera. Continuare a praticare questo sport, però, è diventata ormai una missione. In attesa del nuovo campo scuola “Giuseppe Valente”, continuiamo a fare atletica anche in un piazzale in cui l’amministrazione comunale, che ringraziamo, con alcuni interventi mirati, ha messo nelle condizioni di allenarci. Siamo rimasti a Taranto e non andremo via”.

Sul nuovo anno sportivo: “Abbiamo un obiettivo con tutti i dirigenti della società, cercare di portare l’atletica tarantina ad alti livelli, come negli anni ’90. Ce la metteremo tutta, anche grazie al supporto di Fondazione Taranto 25: con il suo contributo abbiamo affrontato la stagione 2022 con serenità e lo stesso accadrà quest’anno”.

Sul team: “Abbiamo rinforzato la squadra con il rientro del talento e grande atleta tarantino Luca Semeraro. E poi ci sono gli elementi di spicco di questo club, Giovanni De Cesare, Claudia Lippo, Andrea Simeone, Martina Inghingoli, Clarissa Marino e tanti altri che, con sacrifici quotidiani, credono nel nostro club ed in questa meravigliosa disciplina”.

Condividi su...



Linkedin

email