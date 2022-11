Atletica leggera: Prosegue cantiere dell’ex campo scuola Taranto

Condividi su...

Continuano i lavori al nuovo stadio di atletica “Giuseppe Valente”, già noto come “campo scuola”, storico impianto del quartiere Salinella. Gli assessori a Lavori Pubblici e Patrimonio, rispettivamente Mattia Giorno e Gianni Azzaro, hanno effettuato un sopralluogo al cantiere dell’opera, centrale nel processo di riqualificazione dell’intera area e in vista dei XX Giochi del Mediterraneo, insieme con gli esponenti regionali e provinciali della “Federazione italiana di atletica leggera” e con le associazioni di atletica locali.

«Questo nuovo impianto, come fortemente voluto dal sindaco Rinaldo Melucci – ha commentato Giorno – sarà un ulteriore volano per lo sport cittadino, pronto ad accogliere i nostri giovani atleti che disporranno finalmente di una struttura d’eccellenza per la loro attività. Dopo il completamento parziale delle parti esterne, stiamo passando alle strutture interne e nelle prossime settimane è previsto l’arrivo della gomma che, con la sua posa, definirà la parte finale del cantiere».

«Insieme a federazione e associazioni – ha aggiunto Azzaro – stiamo costruendo un percorso di partecipazione proficuo, affinché nel recupero di questa struttura siano rispettati tutti gli standard necessari a ospitare i più importanti eventi di atletica, a vario livello».