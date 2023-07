Atletica: Francesca Semeraro vince il Challenge Nazionale

Nella giornata di sabato 8 giugno l’atleta tarantina Francesca Semeraro ha ritoccato ancora una volta il suo primato personale outdoor nel salto con l’asta portandolo a 4,35 metri, misura che le consente di raggiungere l’ottava posizione nelle graduatorie italiane di tutti i tempi.

La grandissima prestazione è stata conseguita a Modena durante il Challenge Nazionale di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti, che quest’anno si svolgeranno per la prima volta in Puglia e precisamente a Molfetta.

L’atleta jonica, tesserata per l’Alteratletica Locorotondo, allenata a Foggia dal tecnico Davide Colella, ha voluto partecipare ugualmente alla gara nonostante avesse già in tasca la qualificazione alla finale in terra di Puglia avendo precedentemente conseguito il minimo per la partecipazione, ritenendo questa una tappa fondamentale di avvicinamento ai tricolori di Molfetta.

Entrata in gara con brivido in quanto alla misura di 3,85 fallisce i primi due tentativi, valicando l’asticella solo al terzo ed ultimo tentativo disponibile a quella misura, poi invece prosegue in discesa saltando al primo tentativo sia la misura di 4,00 m che quella di 4,20 m, a vittoria già acquisita decideva pertanto di tentare il PB a 4,35 m che superava in maniera “pulitissima” con un gesto tecnico impeccabile al secondo tentativo. In seguito cercava di migliorarsi ancora con tre tentativi alla misura di 4,40 tutti nulli ma con la sensazione che la misura è alla sua portata.

La stagione all’aperto di Francesca è stata in costante crescita e il suo percorso fino all’ultima gara ha evidenziato uno stato di forma eccellente, passando per la vittoria con la misura di 4,20 nella finale nazionale bronzo dei CDS svoltisi a Pietrasanta e per la vittoria del titolo nazionale universitario a Fabriano con la stessa misura fino ad arrivare a migliorare il suo precedente primato personale all’aperto (4,25 m – Rieti 26/06/2022) già a Novellara il fine settimana scorso superando l’asticella posta a 4,31 m, il ritocco con 4 cm in più nella bellissima cornice del Campo Comunale di Atletica Leggera di Modena è di questo sabato.

Ora si aspetta l’epilogo di questa fantastica stagione outdoor nella sua Puglia, quando, domenica 30 luglio a Molfetta sarà tra le protagoniste nella finale delle migliori 12 astiste del momento auspicando ulteriori miglioramenti.

