Atletica, emozioni pugliesi ai Campionati Italiani Indoor di Ancona

Grandi emozioni per gli atleti pugliesi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor 2025, andati in scena lo scorso fine settimana al Pala Casali di Ancona. La manifestazione, principale evento invernale dell’atletica leggera italiana, ha regalato risultati di prestigio per gli sportivi della regione, con il capolavoro di Francesco Fortunato, capace di entrare nella storia.

L’atleta delle Fiamme Gialle, originario di Andria, ha stabilito il record del mondo nei 5000 metri di marcia, fermando il cronometro a 17’55’’65 e migliorando il precedente primato del russo Shchennikov (18’07’’08 del 1995), oltre al record italiano di Ivano Brugnetti (18’08’’86 del 2007). Un’impresa straordinaria per Fortunato, già bronzo agli Europei di Roma nella 20 km e oro nella staffetta ai Mondiali a squadre di Antalya, ora atteso in Cina per la gara di Taicang.

Musci d’argento nel peso, D’Agostino quarto

Risultati positivi anche nel lancio del peso, con Anna Musci (Alteratletica Locorotondo) che ha conquistato l’argento grazie a un lancio da 16.11 metri. Quarta posizione e record regionale per Vincenzo D’Agostino (G.S. Avis Barletta A.S.D.), che ha scagliato l’attrezzo a 18.84 metri.

«Il bilancio è positivo – ha commentato il presidente di Fidal Puglia, Eusebio Haliti –. La maggior parte degli atleti ha confermato le previsioni e per alcuni era la prima esperienza a questo livello. Ora aspettiamo la stagione outdoor per vedere ulteriori miglioramenti. Il record mondiale di Fortunato? Un risultato straordinario che sentiamo nostro: lui è un pugliese doc, anche se gareggia per le Fiamme Gialle».

Gli altri risultati

Diverse anche le buone prestazioni degli altri atleti pugliesi:

• Salto con l’asta donne: Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo) ottava con 4.10 metri.

• 400 metri maschili: Lapo Bianciardi (G.S. Avis Barletta) sesto con 48”36.

• Marcia 5 km uomini: Nicola Lomuscio (Marcia) sesto in 19’45’’00; Gregorio Angelini (Atl. Am. Cisternino Ecolservizi) ottavo in 20’54’’02.

• 60 metri donne: Letizia Bruno (U.S. Foggia Atl. Leggera) fuori dalla finale.

