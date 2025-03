Atletica Conversano: tre atleti alla Maratona di Roma, ottimi risultati al Trofeo Grotte

Dopo il successo organizzativo del Trofeo dei due Laghi, i podisti dell’Atletica Conversano tornano protagonisti in gara. Grande emozione per Gianluca Giannuzzi, Giovanni Manco e Giacomo Meuli che hanno partecipato alla prestigiosa 30ª Maratona di Roma, insieme ad altri 28mila atleti provenienti da tutto il mondo.

Un’esperienza indimenticabile lungo le strade storiche della Capitale, con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo, passando per i luoghi più iconici come Piazza San Pietro, Piazza di Spagna, Piazza Navona e Castel Sant’Angelo. I tre atleti conversanesi hanno concluso i 42 km con determinazione, portando a casa la medaglia celebrativa.

Nel frattempo, a Castellana, altri dodici atleti gialloneri hanno preso parte alla 13ª edizione del Trofeo Grotte, seconda tappa del Trofeo Terra di Bari. Ottime le prove di Vincenzo Comes, Modesto Scagliusi e Vito De Nigris, i primi tre a tagliare il traguardo per la squadra, con menzioni speciali per Cosimo Sperti (quinto nella categoria SM75) e Laura Notarangelo (quarta nella categoria SF).

Ultimo lungo di preparazione per Domenico Trovisi, pronto a partecipare il 6 aprile alla Maratona di Milano.

Il prossimo weekend vedrà l’Atletica Conversano impegnata in un doppio appuntamento: sabato la Camminata di San Giuseppe organizzata con la parrocchia di Sant’Andrea, e domenica la Marcialonga di San Giuseppe a Putignano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author