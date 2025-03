Atletica Conversano protagonista tra gare, premi e camminata solidale

Un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’Atletica Conversano, che ha visto i suoi atleti impegnati in diverse iniziative sportive e sociali, nonostante le avverse condizioni meteo.

Alla 44ª Marcialonga di San Giuseppe, prima tappa del campionato regionale CorriPuglia 2025, hanno partecipato Mario Daniele, Vito De Nigris, Giovanni Manco, il nuovo tesserato Francesco Manzari e Pierpaola Traversa. Ottime le prestazioni, in particolare per De Nigris, primo tra i gialloneri al traguardo, e per Manco, secondo nella categoria SM70.

A Bitonto, invece, Rino Lorusso e Cosimo Sperti hanno affrontato i 15 km del Bitrail, seconda prova del circuito Puglia Trail. Lorusso ha chiuso la gara sotto i 100 minuti, mentre Sperti ha centrato il secondo posto nella categoria SM75.

Sabato, la società ha celebrato anche il riconoscimento ottenuto da Piera Traversa, premiata presso l’Aeronautica Militare di Bari per il 5° posto nella classifica generale SF55 del CorriPuglia 2024.

Sempre sabato si è svolta con successo la tradizionale Camminata di San Giuseppe, organizzata insieme alla Parrocchia Sant’Andrea. L’evento ha coniugato sport, solidarietà e convivialità, grazie anche al ristoro finale offerto da Piacere Rosanna e Ok Frutta. Un ringraziamento speciale va infine alla Sassano Community per l’impeccabile gestione del ristoro durante l’ultima CorriConversano.

