Atletica Conversano in gran spolvero tra Sammichele, Latiano e Pollino

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Atletica Conversano, impegnata in quattro eventi distinti tra Puglia e Basilicata. Venerdì sera la squadra giallonera ha preso parte alla Sammichele Night in Running, sesta tappa del Trofeo Terra di Bari, gara in notturna sulla distanza di 10 chilometri organizzata dall’ASD Spits Run Walking & Trekking con il supporto della Fidal.

Dodici gli atleti conversanesi al via: Losseny Bamba, Ronni Benigno, Vincenzo Comes, Nicola Creatore, Soungalo Dagnogo, Mario Daniele, Rino Lorusso, Laura Notarangelo, Teresa Satalino, Modesto Scagliusi, Cosimo Sperti e Domenico Trovisi. Il caldo non ha frenato la determinazione dei gialloneri, che hanno fatto registrare ottimi risultati. Da segnalare il secondo posto nella categoria AJPM per Dagnogo, primo degli atleti di Conversano al traguardo. Buonissime le prove anche di Daniele e Sperti, rispettivamente secondo e terzo nella SM75, mentre Bamba e Comes hanno completato il podio interno della squadra.

Domenica 22 giugno, l’Atletica Conversano ha brillato su più fronti. A Latiano, per la settima tappa del Corripuglia 2025, Giovanni Manco ha ottenuto un ottimo piazzamento nella SM70. A San Severino Lucano, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, Cosimo Sperti ha trionfato nella Pollino National Park Trail, gara di 16 chilometri, conquistando il primo posto nella SM75.

Successi anche nel triathlon olimpico, con Niki Creatore e Mimmo Baccaro protagonisti nella tappa di Vieste dell’Adriatic Series – Triathlon Olimpico Gold. Per entrambi risultati eccellenti nelle tre discipline – nuoto, ciclismo e corsa – e grande entusiasmo nel rappresentare l’Airon Atletica Conversano Triathlon.

Intanto, lunedì prossimo, l’Atletica Conversano torna a parlare di sport anche fuori dalle piste: alle ore 20, in Largo Luigi Sturzo, si terrà un convegno sul tema “Dieta ed integrazione nello sport di endurance: curiosità e falsi miti”.

