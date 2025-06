Atletica Conversano brilla nella “Capurso in Corsa” e nei trail nazionali

Nemmeno il gran caldo ferma la determinazione dell’Atletica Conversano, protagonista lo scorso fine settimana alla decima edizione della “Capurso in Corsa”. Quindici atleti gialloneri hanno preso parte alla gara competitiva di 10 chilometri, organizzata dalla Bio Ambra New Age Capurso e valida come quinta tappa del circuito “Terra di Bari”.

Il percorso cittadino, con partenza e arrivo nei pressi della Basilica Pontificia della Madonna del Pozzo, si è svolto nel tardo pomeriggio, ma le alte temperature non hanno impedito buone prestazioni. Tra i più brillanti i gialloneri Soungalo Dagnago, Losseny Bamba e Ronni Benigno, primi tre atleti del team a tagliare il traguardo. Da segnalare anche il terzo posto nella categoria SM75 per Mario Daniele.

Nello stesso weekend, Cosimo Sperti ha partecipato al Gran Trail della Brigantessa a Sante Marie (L’Aquila), completando con tenacia i 21 chilometri di gara. Ottima anche la prestazione di Angelo Mosca ai Campionati regionali individuali su pista FISPES, disputati a Molfetta.

Il mese di giugno si conferma particolarmente positivo per l’Atletica Conversano. Nelle settimane precedenti, Rino Lorusso e lo stesso Sperti avevano preso parte alla “Coreggia 2025 – Trullincorsa”, mentre Bamba, Dagnago, Daniele e Giovanni Manco avevano gareggiato con successo al “Trofeo Città di Fasano”. Ottimi i piazzamenti individuali: Dagnago terzo nella categoria AJPM, Manco secondo e Sperti terzo nella SM75.

Infine, da sottolineare l’esordio positivo della neonata Airon Atletica Conversano Triathlon, rappresentata da Vito De Nigris e Matteo Trovisi al Campionato Italiano di Aquathlon Classico disputato a Taranto l’8 giugno. Un debutto incoraggiante che segna un nuovo capitolo per la società sportiva conversanese, ormai attiva su più fronti e con crescente entusiasmo.

