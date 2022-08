Solo ottavo posto per il pugliese Massimo Stano, campione olimpico a Tokyo, nella 20 km di marcia degli Europei di atletica di Monaco. “Oggi la medaglia non c’era, negli ultimi cinque chilometri ho avuto anche i crampi addominali – ha spiegato Stano a Rai Sport – Ora ripartirò da zero, l’importante è aver dato il massimo. Qualcosa non ha funzionato nel tra Eugene e qui, cercherò di capire. Non ero preoccupato di dover disputare due gare in un mese, ho cercato di motivarmi, ma la gamba era ‘spenta’, non andava. Qualcosa non ha funzionato, non so cosa: dobbiamo sederci e capire cosa è successo, perché già penso ai Mondiali di Budapest, e ci tengo. Ma nessuno è invincibile. L’Europeo è l’unica cosa che lascio agli altri solo se non riesco a dare il meglio di me stesso. Comunque sono abbastanza soddisfatto di aver terminato la gara in queste condizioni”.

Poi Stano si commuove quando gli ricordano che a Monaco, a tifare per lui, c’erano la moglie Fatima e la piccola Sophie: “Mi dispiace, per fortuna Sophie ancora non capisce (ha un anno e mezzo ndr)”.

Medaglia d’oro allo spagnolo Alvaro Martìn, che ha bissato il successo di quattro anni fa a Berlino. Al secondo posto lo svedese Perseus Karlstrom, terzo l’altro spagnolo Diego Garcia Carrera. Migliore degli italiani è stato Francesco Fortunato, che si è piazzato quinto. “Intanto dico bravo a Fortunato, che ha fatto una bella gara e ha tenuto alto il nome dell’Italia. Martin è stato davvero fenomenale, riconfermare il titolo non è facile e sono contento per lui”.