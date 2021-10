MESAGNE – “Insistere, persistere, resistere e mai desistere” è il motto dell’atleta Chiara Cellino, classe ’88, dell’asd “Atletica Mesagne”, piazzatasi 30esima su 66 donne e 268esima su 421 iscritti nel campionato italiano Fidal di Trail delle cinque querce.

Mamma, studentessa, lavoratrice, runner: il suo segno identificativo è il sorriso perennemente stampato sul volto. Non conosce cattiveria, invidia, rivalità: è una di quelle che non molla mai, c’è sempre per tutti, animo vulcanico che mette il cuore in ogni cosa che fa.

Il Trail delle cinque Querce non è un percorso semplice, (è una delle tappe di Campionato italiano di Trail corto): sono 31 chilometri tra salite (+1200metri), pietre e sentieri dissestati. Chiara Cellino non ha paura, lei ci crede da sempre, si è allenata con costanza nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, non ha mai abbassato la guardia.

Chiara è una tosta, non piega la testa davanti a nessuna difficoltà, anzi, la collega al cuore, questo è il suo segreto. Ed è così che ha terminato questa pazza impresa piazzandosi sesta di categoria (Senior Femmale), 30esima su 66 donne e 268esima su 421 iscritti.

“Brava Chiara, sei l’esempio di come la semplicità, l’umiltà e la determinazione premiano nel tempo regalando gioie e soddisfazioni ed esperienze di vita esclusive. Siamo certi che nella tua mente c’è già in programma la prossima sfida” commenta Giovanni Guarini, presidente dell’asd “Atletica Mesagne”.

Cos’è il Trail delle cinque terre

Il Trail delle cinque terre è una gara podistica, all’insegna della natura e dell’avventura, sui sentieri variopinti dell’Alta Murgia, del bosco “Difesa Grande”, delle cavità carsiche della gravina di Gravina in Puglia, nei luoghi di una civiltà rupestre e del parco archeologico.