Athletic Club Palermo: l’ex Bari Perinetti è il nuovo direttore generale del club

Con una nota ufficiale, l’Athletic Club Palermo ha annunciato un nuovo innesto in dirigenza: si tratta dell’esperto Giorgio Perinetti, il quale ricoprirà il ruolo di direttore generale del club siciliano neo-promosso in Serie D. Dopo l’esperienza all’Avellino, l’ex direttore sportivo del Bari torna in Sicilia undici anni dopo l’ultima avventura da direttore tecnico al Palermo.

