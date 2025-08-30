Atalanta U23 – Casarano, le pagelle: fase difensiva disastrosa

TOP – Difficile trovare qualcuno da salvare in questa serata disastrosa.

FLOP – L’atteggiamento della squadra, questa volta poco votata al sacrificio difensivo.

LE PAGELLE

Chiorra 4,5: Ha qualche colpa su alcune conclusioni. Ma per gran parte della gara è stato vittima di un vero e proprio tiro al bersaglio.

Lulic, Celiento, Gega 4,5: I difensori sono sicuramente i più bersagliati in una serata come questa. Purtroppo, però, sono stati poco supportati dai compagni nell’intera fase difensiva.

D’Alena 4,5: Si è visto poco. Un calciatore con le sue qualità deve dare equilibrio alla squadra. La sua espulsione è stato il colpo di di grazia in una partita già storta.

Malcore 6: Ha iniziato benissimo, segnando anche un gran gol. Progressivamente è scomparso come il resto della squadra.

Chiricò 5,5: Sta bene e si vede ma si è interstardito troppo sui dribbling, che con una squadra come l’Atalanta, capace di raddoppiare sul portatore di palla, è sempre complicato.

Ferrara 6: Ha segnato mentre la squadra era in inferiorità numerica e ha lottato degnamente.

Pinto 5: Ha provato a spingere ed a coprire entrambe le fasi. Col passare del tempo si è fatto travolgere dalla corsa degli avversari.

Logoluso 5: Anche lui si è visto poco, sia in fase di transizione che di impostazione.

Cajazzo 5: Nella prima fase tra i più propositivi ma ha aiutato poco anche lui in fase difensiva.

