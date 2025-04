Atalanta, nessuna lesione per Retegui: è disponibile per il Lecce

Mateo Retegui è regolarmente a disposizione dell’Atalanta per il match con il Lecce. L’attaccante figura tra i convocati comunicati dal club al termine della rifinitura svoltasi nella tarda mattinata di domenica 27 aprile. Il giocatore, che 24 ore prima aveva lamentato un affaticamento al flessore destro, si è sottoposto a esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. L’esito ha permesso a Gian Piero Gasperini di inserire Retegui nella lista dei convocati, anche se resta in ballottaggio con De Ketelaere per una maglia da titolare.

I 21 convocati dell’Atalanta per la sfida con il Lecce

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio;

Difensori: Djimsiti, Hien, Kossounou, Toloi, Bellanova, Cuadrado, Ruggeri, Zappacosta;

Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Maldini, Pasalic, Samardzic, Sulemana;

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui.

