Atalanta-Lecce: partenza e ritorno in giornata per i giallorossi

Non è servito neanche l’intervento del Ministro dello Sport Andrea Abodi per far sì che i vertici del massimo campionato Nazionale cambiassero idea in merito alla decisione di far giocare questa sera la sfida tra Atalanta e Lecce. Dopo l’ennesima chiusura dalla parte della Lega Serie A, a cui il Lecce aveva più volte chiesto di rinviare il match in una data più consona in rispetto del lutto, i giallorossi hanno organizzato una trasferta flash. La squadra è partita alla volta di Bergamo questa mattina alle 10.30 con un volo charter, e farà ritorno in Salento subito dopo il triplice fischio. Nessun dirigente viaggerà al seguito del gruppo squadra, ad eccezione del Direttore Sportivo Stefano Trinchera e del team manager Claudio Vino. Resterà dunque a Lecce il presidente Saverio Sticchi Damiani, così come anche il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino.

Il clima, al Gewiss Stadium, non sarà però quello di una partita di calcio. La Curva Sud dell’Atalanta ha fatto sapere attraverso un comunicato che non ci saranno striscioni, bandiere o cori, ed anche il settore ospiti sarà vuoto, o quantomeno estremamente silenzioso. La squadra il proprio sforzo dovrà però farlo, cercando un’impresa da dedicare a Graziano, cui funerali si terranno non prima della prossima settimana, quando il PM darà l’ok dopo l’autopsia programmata per lunedì.

