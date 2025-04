Atalanta-Lecce: fumogeni e striscioni contro la Lega Calcio

La sfida tra Atalanta e Lecce al Gewiss Stadium è stata interrotta per circa due minuti dall’arbitro Federico La Penna dopo il lancio di una mezza dozzina di fumogeni sul terreno di gioco da parte dei tifosi nerazzurri della Curva Nord.

Dopo circa quindici minuti di silenzio, il settore più caldo del tifo bergamasco ha iniziato a intonare cori di protesta contro la decisione di non rinviare la partita, presa nonostante la morte del fisioterapista salentino Graziano Fiorita, avvenuta giovedì scorso. Tra gli slogan, “Lega italiana figli di p…a”, mentre per breve tempo è stato esposto anche uno striscione con la scritta “Lega Calcio, vergogna!”, poi rapidamente ritirato.

In Curva Sud si è assistito invece a uno sciopero totale del tifo: il settore ospiti, semivuoto, ha mostrato un grande nastro nero di stoffa in segno di lutto.

L’iniziativa, anticipata alla vigilia da un comunicato dei Forever Atalanta, è stata messa in atto attraverso uno ‘sciopero delle bandiere e degli striscioni’, esprimendo solidarietà al Lecce per il mancato rinvio della gara. In Curva Sud, i Forever hanno esposto uno striscione con il messaggio “La morte è uguale per tutti”, applaudendo i giocatori ospiti, entrati in campo indossando una sopramaglia nera con la scritta “GRAZIANO” in caratteri maiuscoli.

Nel settore ospiti, adiacente alla Curva Sud, è comparso anche uno striscione bianco con la scritta nera “Graziano”. Diversamente, in Curva Nord, dove non era stato diffuso alcun comunicato ufficiale, non sono stati esposti altri striscioni.

Per protesta contro il mancato rinvio del match, il Lecce è sceso in campo con una anonima casacca bianca, senza colori, stemmi e loghi” con la scritta: “Nussun valore, nessun colore”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author