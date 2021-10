Atalanta, la più europea tra le italiane in Champions League

In seguito al pareggio con il Villareal e a un inizio un po’ stentato in campionato, i critici avevano già cominciato a radunarsi nell’esprimere il proprio disappunto per la brutta piega che sembrava potesse prendere la stagione dell’Atalanta.

A volte, però, ci si dimentica fin troppo facilmente, in modo colpevole, di quanto sia straordinaria l’impresa che è stata portata a termine da parte di Gasperini in panchina, dei suoi ragazzi in campo e di tutto il resto dello staff e dell’organizzazione societaria dietro le scrivanie. Insomma, i bergamaschi sono riusciti a raggiungere il calcio che più conta a livello europeo ed è un vero e proprio miracolo sportivo.

È chiaro che un palcoscenico importante come quello della Champions League finisce anche per attirare tante aziende per delle proficue sponsorizzazioni. Una delle partnership più conosciute è indubbiamente quella con un marchio leader internazionale nel campo del trading online, Plus 500 , che vuole contribuire in maniera significativa alla crescita del club.

Il cambio di ritmo

La prestazione messa in campo da parte dell’Atalanta sul campo di casa contro gli svizzeri dello Young Boys ha rappresentato senza ombra di dubbio una svolta rispetto alle gare di questo primo scorcio di stagione. Se, in effetti, le prime gare avevano seguito come leitmotiv una partenza a mille all’ora, la Dea è stata in grado di imprimere il proprio ritmo dal primo minuto fino al termine della partita, facendo valere tutta la sua ferocia agonistica.

Caricare a testa bassa contro gli avversari, senza avere la necessità di rifiatare e riprendendo le fila di quel gioco continuo e sempre in movimento che ha caratterizzato lo scacchiere di Gasperini nel corso dell’ultima stagione. Lo Young Boys, in effetti, ha sofferto le pene dell’inferno, difendendosi strenuamente nella propria metà campo.

Duttilità: ecco la parola chiave degli uomini di Gasperini

Tra le caratteristiche che più balzano all’occhio della compagine bergamasca è sicuramente la grande duttilità e la capacità di adattare e modificare ogni volta il proprio approccio e ritmo anche in base alla squadra che si trova di fronte.

Insomma, non è più una squadra che va semplicemente all’attacco, facendo leva sull’ottimo stato di forma dei propri giocatori, ma è una squadra che è maturata anche a livello caratteriale, che sa riconoscere con maggiore intelligenza i momenti della partita, come predicato anche da un altro grande allenatore del calcio italiano, ovvero Max Allegri, che con la Juve ha vinto ben 5 scudetti di fila .

Gasperini ha avuto il merito di azzeccare la mossa di una gara fatta di grande possesso e basata su un predominio territoriale piuttosto marcato. È chiaro che tale conformazione tattica si basa anche sulle prestazioni dei tre centrali: se Demiral, Toloi e Djimisiti riescono ad avere continuità nella formazione di una sorta di diga sulla zona di metà campo, è chiaro che gli avversari faticano anche solo a passare la zona centrale del campo.

La crescita del collettivo è di tutto rispetto e anche i cambi sembrano dare maggiore affidabilità e garanzie rispetto a qualche tempo fa. Se alcune pedine di Gasperini non sembrano ancora aver recepito il livello di aggressività che viene richiesto sul rettangolo di gioco da parte di mister Gasperini, in realtà le prestazioni dell’Atalanta in Champions non potranno che migliorare con il passare del tempo.

Anzi, già a partire dal prossimo match, che si disputerà il prossimo 20 ottobre in casa della super potenza Manchester United, l’Atalanta sarà chiamata a una sorta di prova del nove. La sosta servirà chiaramente a recuperare anche qualche infortunato, oltre a permettere a Muriel di ritrovare la condizione migliore.