Atalanta, Gasperini arrabbiato: “Approccio sbagliato, noi poco umili”

Gian Piero Gasperini non ha nascosto la propria insoddisfazione al termine del pareggio per 1-1 dell’Atalanta contro il Lecce, rilasciando dichiarazioni piuttosto severe. “Non mi è piaciuto l’approccio, nemmeno da parte di alcuni elementi chiave. Non siamo mai riusciti a mantenere il ritmo e la precisione necessari: percepisco un po’ di presunzione, come se la qualificazione in Champions fosse garantita, mentre le squadre che ci inseguono lottano con grande intensità”, ha sottolineato il tecnico nerazzurro.

Commentando il contesto emotivo che ha circondato l’incontro, Gasperini ha aggiunto: “Il peso emotivo è stato sicuramente più forte per il Lecce. L’atmosfera era molto toccante, ma dal primo minuto entrambe le squadre si sono concentrate solo sulla gara. La società ha collaborato pienamente e abbiamo modificato il programma settimanale, ritenendo comunque inappropriato rinviare il match a fine stagione: ci siamo messi a disposizione per giocare appena possibile”.

Analizzando la prestazione della squadra, il tecnico ha rimarcato: “Passiamo tanto tempo nella metà campo avversaria e spesso dominiamo le partite. De Roon ha disputato una prova eccellente, mentre Ederson non ha vissuto una delle sue giornate migliori, sembrava affaticato. Sarà più brillante alla prossima occasione”.

Non sono mancati gli elogi per Cuadrado, “giocatore determinante”, anche se limitato da un infortunio: “Peccato per la botta alla caviglia, ma il suo innesto è stato davvero prezioso per noi”.

Infine, Gasperini si è soffermato su Mateo Retegui, che ha raggiunto quota 24 reti in campionato, eguagliando il record di Inzaghi dopo 24 anni: “È un grande traguardo per Mateo, che merita questo riconoscimento. Era in dubbio fino a stamattina, ma una volta sceso in campo ha offerto un’ottima prestazione. Mi auguro possa superare il record nelle prossime partite”.

