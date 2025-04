Atalanta e Lecce si gioca domenica 27 aprile: “Una vergogna”

Dopo il rinvio per la tragica e improvvisa scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce, avvenuta durante il ritiro della squadra a Coccaglio (Brescia), la Lega Serie A ha riprogrammato la sfida tra Lecce e Atalanta le 20.45 di domenica 27 aprile.

La decisione ha sollevato un’ondata di reazioni, in particolare da parte del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de La Puglia Domani, che ha duramente criticato la tempistica individuata per il recupero dell’incontro. “Una scelta insensata, illogica e vergognosa, che deve essere rivista”, ha dichiarato Pagliaro, definendo inaccettabile l’idea di far disputare la gara a così breve distanza dalle esequie.

“La decisione è stata presa senza tener conto dell’impatto emotivo su un gruppo squadra ancora sconvolto da una perdita tanto significativa. Dopo essere rientrati a Lecce da Coccaglio, i calciatori dovrebbero ripartire subito per scendere in campo domenica sera. Non possiamo accettarlo”, ha aggiunto.

Pagliaro ha sottolineato come il momento richiedesse raccoglimento, rispetto e umanità. “Imporre un ritmo del genere comprime il dolore, lo banalizza. Non è solo una questione logistica o sportiva, è soprattutto una questione di rispetto. La grande famiglia dell’U.S. Lecce sta subendo un danno enorme”, ha concluso.

Intanto la città e il mondo del calcio si stringono nel cordoglio per la scomparsa di Graziano Fiorita, ricordato come un professionista stimato e amato da tutto l’ambiente giallorosso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author