Atalanta, Cuadrado: “Fiorita grande uomo, la famiglia sia forte”

“Conservo splendidi ricordi di Lecce. Graziano Fiorita era una persona eccezionale, che ho avuto il privilegio di conoscere. Tutto il mondo del calcio e l’Atalanta sono vicini alla sua famiglia: mancano le parole, servirà tanta forza per andare avanti. Auguro loro di trovarla”, ha dichiarato Juan Cuadrado, esterno della Dea ed ex giocatore dei salentini, ricordando il fisioterapista scomparso tragicamente giovedì, conosciuto ai tempi della sua esperienza in Puglia.

L’esterno colombiano ha poi raccontato le sensazioni vissute in occasione della partita. “È stato un modo diverso di iniziare. Ripensandoci mentre sei in campo ti condiziona un po’, ma da professionisti abbiamo rispettato la decisione della Lega Calcio”, ha spiegato Cuadrado, protagonista nell’azione che ha portato al rigore trasformato da Retegui per l’1-1. Il pari, secondo il laterale, ha un valore importante: “Ci permette di mantenere il terzo posto e proseguire nella corsa verso la qualificazione in Champions”.

Analizzando la frenata dopo i successi con Bologna e Milan, Cuadrado è stato chiaro: “Abbiamo creato tante occasioni, ma è mancata lucidità nell’ultimo passaggio sotto porta. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Siamo una grande squadra e dobbiamo imparare anche da questo tipo di partite, mantenendo un atteggiamento positivo perché tutto dipende ancora da noi”.

Sull’obiettivo stagionale, Cuadrado ha commentato: “Settanta punti? Non bastano. Dobbiamo cercare di vincere ogni gara, pensando a ogni partita come a una finale”. Il colombiano ha anche sottolineato le difficoltà incontrate con il Lecce: “Quando trovi squadre che si difendono bene diventa complicato. Cerchiamo spesso la giocata, ma bisogna anche tentare di più la conclusione da fuori area per sbloccare le partite”. Sul rigore che ha portato al pareggio di Retegui: “Il tocco c’è stato”.

