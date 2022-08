LECCE – Se da un lato un lato il turismo di lusso in Salento e in Puglia continua a registrare ottime presenze, il resto di questo comparto fatica a tornare ai livelli positivi pre pandemia, a rilevarlo l’ultima analisi di Assohotel Lecce . E a complicare le cose, sottolinea il Presidente di Assotel Lecce Giancarlo De Venuto, per gli albergatori e non solo, c’è in caro bollette che rischia di far chiudere molte attività.