Associazione In ConTra Bari : con il progetto Aperti per Ferie a costante supporto della comunità

Anche se l’estate porta con sé ondate di calore insopportabili, l’associazione InConTra non molla la presa, rimanendo un punto di riferimento instancabile per le fasce più vulnerabili della nostra città.

Grazie a una solida rete di volontari, inclusi scout da tutta Italia e un vivace gruppo giovani, InConTra garantisce ogni giorno assistenza e prevenzione a chiunque ne abbia bisogno: anziani, senzatetto e chiunque richieda aiuto e supporto.

L’impegno di InConTra si traduce in numeri significativi: oltre 150 persone ricevono assistenza quotidianamente. L’associazione offre una vasta gamma di servizi essenziali, tra cui il bar sociale e la cucina mobile. Quest’ultima è particolarmente cruciale durante le ore più calde, dalle 12:00 alle 16:00, e si sposta tra la piazza della stazione centrale, Piazza Cesare Battisti e Piazza Umberto, portando sollievo e nutrimento.

Questo prezioso servizio è reso possibile anche grazie al fondamentale aiuto e sostegno della Fondazione Progetto Arca Onlus, ormai parte integrante della nostra comunità cittadina.

Contrastare le ondate di calore è una priorità consolidata per InConTra. Il progetto “Aperti per Ferie”, ideato dall’associazione stessa, è diventato un esempio per tutte le realtà locali.

Questa iniziativa è frutto di una collaborazione consolidata con le istituzioni, coordinata dall’assessorato al welfare e dalla assessora Elisabetta Vaccarella.

InConTra dimostra così che “non va in ferie”, ma rimane costantemente attiva per le strade della nostra città, incarnando il motto “Il Primo Aiuto Sempre”.

Le numerose azioni che InConTra svolge durante l’anno, con costanza e senza interruzioni, offrono ai volontari un quadro completo e dettagliato delle situazioni di povertà.

Molti strumenti sono stati messi in campo, ancora una volta grazie al supporto inestimabile della Fondazione Progetto Arca Onlus, che permette di presidiare quotidianamente i punti più critici della città di Bari.

Molte altre iniziative sono in corso e richiedono il coinvolgimento e il sostegno dell’intera cittadinanza. InConTra lancia un appello a tutti: privati, aziende, commercianti e, in particolare, nuovi volontari.

“Contattateci e unitevi a questa causa! Il vostro aiuto può fare la differenza”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author