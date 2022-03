FRANCAVILLA FONTANA – Una presunta associazione, composta da avvocati, medici e clienti, finalizzata alla frode, anche alle compagnie assicurative, e all’estorsione. E in carcere, a seguito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Brindisi, ci finiscono in cinque: tra questi, anche l’ex vicesindaco di Francavilla Fontana Luigi Galiano, assessore durante il governo cittadino guidato da Maurizio Bruno e oggi consigliere Comunale. Il noto avvocato è difeso dal legale di fiducia Giancarlo Camassa. Terremoto nella Città degli Imperiali, dove i militari del locale comando, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, hanno eseguito il provvedimento. In carcere, oltre a Galiano, altre 4 persone. In tutto, però, gli indagati sono 162, di questi 7 ai domiciliari. Maggiori dettagli nel corso del telegiornale delle 14.15