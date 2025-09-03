Assistenza sanitaria essenziale: Puglia promossa, Basilicata in calo

È quanto emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe sui dati contenuti nella Relazione 2023: il divario Nord-Sud resta aperto

Solo 13 regioni italiane hanno raggiunto nel 2023 gli standard per l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) garantiti dal Servizio sanitario nazionale, gratuiti o con ticket. È quanto emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe sui dati contenuti nella Relazione 2023 “Monitoraggio dei Lea attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia”, pubblicata lo scorso 6 agosto dal Ministero della Salute.

Al Sud, tra le regioni promosse spicca la Puglia, insieme a Campania e Sardegna, mentre la Basilicata registra un deciso passo indietro. Per Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, “la riduzione delle performance anche in Regioni storicamente solide dimostra che la tenuta del Ssn non è più garantita nemmeno nei territori con maggiore disponibilità di risorse o reputazione sanitaria. È un campanello d’allarme che non può essere ignorato”.

Secondo il rapporto, nel 2023 otto Regioni hanno peggiorato i propri punteggi rispetto all’anno precedente. Tra queste, la Basilicata ha perso ben 19 punti, retrocedendo a “Regione inadempiente” per non aver raggiunto la soglia minima in una delle aree monitorate. Di segno opposto la Puglia, che conferma la propria posizione tra le Regioni adempienti, un risultato che la colloca tra le poche realtà meridionali capaci di garantire i Lea in tutte le aree: prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera.

In controtendenza, il monitoraggio evidenzia il netto miglioramento di Calabria (+41) e Sardegna (+26), mentre Campania risale tra le Regioni promosse. Restano invece inadempienti la stessa Calabria, il Molise e la Provincia Autonoma di Bolzano (in una sola area), mentre Abruzzo, Sicilia e Valle d’Aosta non raggiungono la soglia in due aree.

Per Cartabellotta, il quadro conferma come “la tutela della salute dipende in larga misura dalla Regione di residenza e la frattura Nord-Sud non accenna a ridursi. Anzi, è più ampia di quanto i numeri lascino intendere”. La Fondazione Gimbe propone quindi di ampliare il numero di indicatori utilizzati nella valutazione ministeriale e di rivedere strumenti come i Piani di rientro e i commissariamenti, considerati utili al riequilibrio dei bilanci ma poco incisivi sulla qualità dell’assistenza.

