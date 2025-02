Assicurazione macchine agricole, Governo convoca le parti sociali

Il Governo si impegna a convocare al più presto un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per discutere l’obbligo assicurativo delle macchine agricole anche in aree private. La decisione arriva con l’approvazione di un ordine del giorno a firma della senatrice Maria Nocco (Fratelli d’Italia), durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe al Senato.

L’obbligo, introdotto con il decreto legislativo 184/2023 in recepimento della Direttiva UE 2021/2118, era stato posticipato per il settore agricolo a luglio scorso. Tuttavia, come sottolinea la senatrice Nocco, “non essendoci tuttora strumenti assicurativi idonei, il comparto agricolo si trova in una situazione di incertezza: l’obbligo esiste, ma non vi è la possibilità concreta di adeguarsi”.

Per questo, su richiesta di associazioni di categoria, contoterzisti, costruttori e rivenditori di macchine agricole, il Governo lavorerà per coinvolgere l’Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici), il Ministero dell’Agricoltura e l’Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni). L’obiettivo, conclude Nocco, è trovare una soluzione equa per gli agricoltori e gli operatori del settore, valutando anche eventuali deroghe e semplificazioni.

