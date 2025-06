Assessore ai Servizi Sociali di Barletta, Cannito nomina Magdala Spinazzola

BARLETTA – Il ruolo di assessore ai servizi sociali del Comune di Barletta viene assegnato a Magdala Spinazzola. Lunedì mattina, il sindaco Cosimo Cannito ha comunicato il nuovo nome nella Giunta cittadina, dopo le polemiche delle ultime settimane relative alla revoca delle deleghe di Rosa Tupputi.

La nuova esponente della squadra tecnica di Palazzo di Città è espressione politica dei due consiglieri indipendenti Gennaro Calabrese e Vittorio Cardone. La nomina da parte di Cannito arriva dopo le frizioni emerse nell’ultimo periodo: la revoca di un assessore come Rosa Tupputi, all’apice della segreteria cittadina di Forza Italia, non è passata inosservata agli occhi dei vertici nazionali, con il sindaco che ha anche incontrato a Roma gli esponenti di partito per un confronto sulla situazione in Giunta. A ciò si sono aggiunti i mancati sviluppi del tavolo convocato proprio dalla Tupputi, con il segretario provinciale di Forza Italia Marcello Lanotte, anche nelle vesti di presidente del consiglio comunale, che si è detto semplice spettatore della vicenda in attesa delle decisioni di Cannito.

Decisioni che sono arrivate ad inizio settimana, con la nomina della Spinazzola ai Servizi Sociali. Una nomina che permette di colmare la lacuna in Giunta, ma che resterà oggetto di discussione anche nei prossimi giorni.

