'Spetta ai Prefetti assicurare i controlli delle misure anti-covid avvalendosi delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro'. E' quanto si legge nell'ultimo DPCM dove non viene menzionato il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. In Salento sono state avvistate diverse imbarcazioni per escursioni e aperitivi cariche di persone, chi deve vigilare il mare sul rispetto delle norme?