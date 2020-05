Assemblea Serie C | Passa la linea della media punti per la quarta promossa: sogna il Carpi

Condividi

Buone notizie per il Carpi, meno per il Bari. Dopo l’assemblea di Lega Pro, che si è svolta quest’oggi, tra le due opzioni vagliate dal consiglio, disputare i playoff oppure scegliere la linea dei meriti sportivi (media punti) per decidere la quarta promozione in Serie B, i presidenti hanno votato per la seconda (16 voti per la prima opzione, 23 per la seconda). Dunque si complica la situazione del Bari, che invece avrebbe preferito la disputa degli spareggi promozione. Ora l’ultima parola spetta al Consiglio Federale che si terrà nei prossimi giorni.