27 Agosto 2025

Assemblea Lega B: De Laurentiis: “Si ricostruirà quell’entusiasmo per riportare tutti allo stadio” 

Flavio Insalata 27 Agosto 2025
Intercettato dai colleghi di Este News all’esterno dell’assemblea di Lega B, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha fatto il punto sulla partenza del campionato e sul prossimo impegno contro il Monza di Galliani.

Il bilancio iniziale
“Come tutti stiamo cercando di finire il mercato, di trovare la quadra iniziale. Dopo si cominceranno a decretare i primi risultati, quando si incontreranno un certo numero di squadre e si giocheranno più partite, si capirà esattamente che forma avrà preso la squadra. Noi siamo ripartiti con nove giocatori nuovi su undici. È un cantiere completamente nuovo, con un nuovo allenatore: vedremo che forma prenderà la squadra”.

L’attesa per l’esordio con il Monza
Domenica ci sarà l’esordio interno con il Monza. De Laurentiis ha parlato anche di pubblico:
“Credo che dopo la pausa estiva ci sia grande entusiasmo nel sostenere la squadra. La squadra continua a ricevere nuovi innesti, oggi è arrivato un nuovo giocatore (Cerri, ndr) e credo che pian piano si ricostruirà quell’entusiasmo per riportare tutti allo stadio. È una serale e mi aspetto uno stadio gremito”.

Mercato e obiettivi stagionali
“L’obiettivo stagionale è importante: puntare ai playoff. Abbiamo lavorato per una squadra che possa essere molto competitiva e sperare di puntare più in alto possibile. Sul mercato stiamo cercando di chiudere qualcosa sia in entrata che in uscita”.

