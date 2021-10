BARI- Hanno bloccato un tir esibendo la paletta delle Forze dell’ordine, sequestrato e preso a botte l’autista per alcune ore, e rubato la merce che trasportava: sono stati arrestati alle prime luci dell’alba di oggi, 11 ottobre, i presunti rapinatori dell’assalto verificatosi la notte del 10 giugno 2021 a Bari, nel quartiere San Paolo.

Gli agenti della squadra mobile di Bari e del commissariato di polizia di Bitonto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Sezione del giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari – Direzione distrettuale antimafia – a carico di cinque baresi, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di rapina pluriaggravata e porto illegale di armi. Denunciati anche due imprenditori locali per aver aiutato i rapinatori ad occultare la merce subito dopo il colpo.

I fatti: l’assalto al tir, il sequestro dell’autista e il furto della merce

Nella notte del 10 giugno 2021 un commando armato, composto da cinque uomini col volto coperto, ha bloccato e rapinato un camion che viaggiava per il quartiere di Bari-San Paolo.

I rapinatori, per fermare il tir, hanno messo di traverso sulla strada un’Alfa Romeo, ed esibito una paletta simile a quella delle Forze di Polizia. Dopo aver fatto scendere l’autista, lo hanno percosso e incappucciato, sequestrandolo per alcune ore. All’alba, la vittima è stata liberata, insieme al camion, nell’agro di Noicattaro.

Dopo la denuncia presentata dall’autista, i poliziotti della Sezione antirapina della Squadra mobile di Bari e del commissariato di Bitonto, messisi sulle tracce del commando, sono riusciti a recuperare la merce momentaneamente depositata all’interno di un’azienda ortofrutticola della zona industriale di Noicattaro.

L’attività di indagine e i nomi degli arrestati

Le indagini, avviate e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari hanno consentito di identificare i cinque componenti del commando, tutti baresi: i quarantenni Carlo Dilena e Beniamino Misceo, Giovanni Masondine, di anni 35 e i cinquantenni Giuseppe Ottomano e Domenico Attolico.

Masodine e Ottomano, già detenuti per altra causa, hanno ricevuto in carcere la notifica dell’ordinanza a loro carico. Dilena, Misceo e Attolico sono stati condotti presso la casa Circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Gli investigatori sono riusciti ricostruire tutte le fasi dell’assalto. In particolare, i rapinatori, oltre alla paletta di segnalazione e a una pistola, si sarebbero procurati anche un lampeggiante, da utilizzare, in caso di necessità, per convincere la vittima a fermare il camion.

La merce rapinata è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre i titolari dell’azienda dove era stato occultato il bottino sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Proseguono le indagini finalizzate ad accertare la responsabilità del gruppo per altri atti predatori, commessi anche in altre aree del territorio nazionale.