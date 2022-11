Assalto portavalori a Barletta: Prefetto della Bat riunisce vertici forze di Polizia

Condividi su...

BARLETTA – Incremento dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze di Polizia e riunione con i vertici aziendali di Poste Italiane per mettere in campo misure di maggiore sicurezza nei pressi degli uffici postali. Sono i principali provvedimenti assunti al termine della riunione con i vertici provinciali delle forze di polizia, convocato dal Prefetto della Bat, Rosanna Riflesso. Vertice resosi necessario dopo l’assalto al portavalori avvenuto nella mattinata di mercoledì 2 novembre, nelle vicinanze dell’ufficio postale di via Canne a Barletta. Nel corso della riunione, inoltre, sono stati valutati i progetti di potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle aree comunali interessate da maggiori situazioni di degrado ed illegalità presentati dai Comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie e Canosa di Puglia. I progetti saranno ora trasmessi al Ministero dell’Interno per l’eventuale ammissione a finanziamento nell’ambito delle risorse previste dal Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020.