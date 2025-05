Assalto nella notte a Barletta: esploso il bancomat di via De Nittis

Paura nella notte a Barletta, dove un violento boato ha svegliato i residenti del centro cittadino. Intorno alle tre un gruppo di malviventi ha fatto esplodere un bancomat situato presso la filiale di una banca in via Giuseppe De Nittis, nel cuore della città. L’esplosione ha causato gravi danni alla struttura dell’edificio: la vetrata d’ingresso è andata completamente distrutta e parte dell’interno della filiale risulta devastata. Non è ancora chiaro se i responsabili siano riusciti a portare via il contenuto del distributore automatico di denaro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e la Scientifica, che hanno avviato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

