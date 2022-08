OSTUNI- Almeno una cinquantina le cassette di sicurezza asportate o danneggiate della Bcc di Ostuni nella domenica del 21 agosto durante un colpo messo a segno da alcuni malviventi nel caveau: le indagini per risalire ai presunti ladri sono state affidate al commissariato di Ostuni, al comando del vicequestore Andrea Toraldo, e ai colleghi della Squadra Mobile di Brindisi.

La settimana inizia all’insegna di serrate indagini dei poliziotti che stanno visionando le immagini delle telecamere della zona per risalire al tragitto effettuato dai malviventi per arrivare alla banca e imboccare poi la via di fuga con il bottino.

Certo è che i due ladri, almeno quelli che son stati visti nell’istituto di credito dai vigilanti della Mondialpol attraverso le telecamere, sono giunti nella scuola privata Sant’Agostino, adiacente alla Bcc di Ostuni. Qui, hanno ricavato un buco nel muro aiutandosi con un piede di porco, abbandonato sul luogo del delitto, e si son fatti strada nella banca fino al caveau. Almeno 50 le cassette di sicurezza trafugate, di cui alcune danneggiate e altre portate via.

Inoltre, da approfondire se l’allarme sia stato manomesso dai malviventi o se non ha funzionato perché la presenza dei ladri nella banca è stata segnalata dai vigilanti che hanno chiamato carabinieri e polizia. Con tutta probabilità, all’arrivo delle forze dell’ordine, i due ladri hanno ripercorso al contrario la via per intrufolarsi nella banca. E resta da capire se i due hanno avuto dei complici all’esterno, dei pali che li hanno aiutati a fuggire.