Assalto all’alba a Bovino: esplode il bancomat, è il quarto colpo in dieci giorni

BOVINO (FG) – All’alba di oggi, intorno alle 4.30, un commando composto da quattro persone con il volto coperto ha messo a segno un colpo a Bovino, nel Foggiano. I malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare di Milano utilizzando la tecnica della “marmotta”, un ordigno artigianale inserito nella fessura dello sportello.

Non è ancora nota l’entità del bottino. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di videosorveglianza.

Si tratta del quarto episodio simile registrato negli ultimi dieci giorni in Capitanata, una preoccupante escalation che fa temere una serie di azioni coordinate.

