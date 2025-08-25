25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Assalto all’alba a Bovino: esplode il bancomat, è il quarto colpo in dieci giorni

Giovanni Sebastio 25 Agosto 2025
centered image

BOVINO (FG) – All’alba di oggi, intorno alle 4.30, un commando composto da quattro persone con il volto coperto ha messo a segno un colpo a Bovino, nel Foggiano. I malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare di Milano utilizzando la tecnica della “marmotta”, un ordigno artigianale inserito nella fessura dello sportello.

Non è ancora nota l’entità del bottino. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di videosorveglianza.

Si tratta del quarto episodio simile registrato negli ultimi dieci giorni in Capitanata, una preoccupante escalation che fa temere una serie di azioni coordinate.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Lucera, sequestrati tabacchi illeciti e fuochi pirotecnici detenuti abusivamente

25 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Margherita di Savoia, colpi di pistola nella notte: tre auto colpite

24 Agosto 2025 Maria Fiorella

Foggia, rubato mezzo elettrico ad anziana invalida: appello social del figlio

24 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Alliste, “market della droga” in casa: arrestato 22enne

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Foggia, Quartiere Ferrovia, residenti esasperati: “Ora ci difendiamo da soli”

24 Agosto 2025 Antonella D'Avola

San Donaci, incendio hangar aerei: due feriti, uno in codice rosso

24 Agosto 2025 Davide Cucinelli

potrebbe interessarti anche

Assalto all’alba a Bovino: esplode il bancomat, è il quarto colpo in dieci giorni

25 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Mola di Bari, ordigno bellico a 15 metri dalla battigia

25 Agosto 2025 Antonella Fazio

Ruoti, il sindaco salva una vita in una calda giornata estiva

25 Agosto 2025 Michael Logrippo

Elezioni Regionali, per Maurizio Bruno “C’è spazio per tutti”

25 Agosto 2025 Michele Iurlaro