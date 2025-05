Tentato assalto a portavalori sulla Bitonto – Terlizzi

BITONTO – Tentato assalto a portavalori questa mattina sulla provinciale che collega Bitonto a Terlizzi. Il colpo intorno alle 6. I rapinatori avrebbero esploso colpi di kalashnikov all’indirizzo del blindato per bloccarlo ma non ci sarebbero riusciti nonostante i mezzi alle fiamme sulla strada per bloccare il furgone e guadagnarsi la fuga. Guardie giurate scosse ma nessun ferito. Sul posto i carabinieri e le ambulanze del 118.

Notizia in aggiornamento

