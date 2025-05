Assalti a caveau, sequestri per 2,5 mln euro a pregiudicato cerignolano

Bari – Beni per due milioni e mezzo di euro sequestrati ad un pregiudicato di Cerignola, da parte della divisione Anticrimine della questura di Foggia e la Guardia di finanza di Bari. Avrebbe sulle spalle condanne per reati come assalti a portavalori e sarebbe coinvolto in traffici di droga.

