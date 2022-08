BARI- È arrivata al pronto soccorso con problemi respiratori e in meno di due settimane il reparto di Chirurgia pediatrica ha organizzato una equipe per l’esecuzione di un delicato intervento: a una bimba di 9 mesi è stato asportato un raro tumore. La massa ha deviato trachea e cuore, compresso il polmone ed è stato necessario intervenire immediatamente all’ospedale Giovanni XXIII.

“Tenuto conto dell’età e del peso della bambina, eventi del genere avrebbero potuto comportare un esito infausto – ha detto il responsabile dell’unità operativa di Chirurgia pediatrica dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, Leonardo Montinaro – motivo per cui si è deciso di pianificare minuziosamente ogni fase dell’intervento. A tal scopo si è tenuto un briefing propedeutico che ha visto coinvolte tutte le figure interessate, o potenzialmente interessate, all’operazione: i chirurghi pediatrici, i terapisti intensivi, gli anestesisti, i cardiochirurghi, i perfusionisti e gli strumentisti”.

L’intervento chirurgico, durato sei ore, è stato portato a termine con successo, senza alcuna complicanza e la piccola paziente, dopo essere stata assistita per 48 ore in Terapia intensiva per raggiungere una progressiva autonomia respiratoria, è stata ritrasferita in Chirurgia pediatrica. La bimba è tornata a casa con la sua famiglia dopo sette giorni e sta bene.