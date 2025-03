ASP Potenza, taglio pannoloni anziani: insorgono i sindacati

POTENZA – I segretari generali della Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo, e della Fnp Cisl Basilicata, Giuseppe Amatulli, esprimono forte indignazione per la decisione dell’Azienda sanitaria di Potenza di ridurre drasticamente il numero di pannoloni assegnati agli anziani non autosufficienti, numero che passerebbe dagli attuali 360 a 180 unità a trimestre pro capite. Secondo Cavallo e Amatulli “questa misura, motivata da esigenze di contenimento della spesa sanitaria, colpisce in modo ingiusto e inaccettabile le fasce più fragili della popolazione, privandole di un diritto essenziale per la loro dignità e qualità della vita”. “Non possiamo accettare che il risanamento dei conti della sanità regionale avvenga a discapito degli anziani e dei più deboli – aggiungono – Si tratta di un provvedimento che creerebbe enormi disagi alle famiglie e ai caregiver, costringendoli a sopperire con spese aggiuntive ad una necessità primaria per chi è costretto a letto o ha gravi problemi di incontinenza”.

Sulla questione è intervenuto anche il segretario generale dello Spi Cgil Basilicata, Angelo Summa. “L’assistenza agli anziani non autosufficienti rappresenta una delle emergenze sociali del nostro paese e di questa regione, un’emergenza cui non corrispondono adeguate risposte assistenziali”, afferma Summa. “La notizia dei tagli da parte dell’Asp nella distribuzione di dispositivi sanitari indispensabili come pannoloni o carrozzine, che rispondono a bisogni primari, è molto grave. L’assessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico convochi con urgenza un incontro con i sindacati al fine di riattivare il tavolo sulla non autosufficienza”.

