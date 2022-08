L’ASP Basilicata comunica le date di accesso alla campagna vaccinale anti Covid per il mese di settembre 2022 per over 80 e soggetti fragili over 60.

Secondo il calendario stabilito dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, a Potenza le quarte dosi saranno somministrate il giovedì di ogni settimana, dalle ore 8,00 alle 13.30. Pertanto, presso le tende del Qatar (parcheggio ospedale “San Carlo”) i vaccini per tutto il mese di settembre si effettueranno nei seguenti giorni: 1, 8, 15, 22 e 29 settembre.

A Venosa presso il Plesso Scolastico “La Vista” in Piazza Don Bosco ogni martedì dalle ore 8,30 alle 13,30 e quindi nei giorni 6,13, 20, 27 settembre.

A Melfi dalle ore 8,30 alle 13.30 presso la palestra Comunale di Via della Cittadinanza Attiva ci si potrà sottoporre a vaccino ogni lunedì e quindi nei giorni 5, 12, 19, 26 settembre.

A Paterno dalle ore 8,30 alle 13,30 ogni martedì presso l’Ambulatorio Asp di Piazza Isabella Morra ovvero nei giorni 6,13, 20, 27 settembre.

A Senise dalle ore 8,30 alle 13,30 presso il complesso monumentale “San Francesco” in Piazza Municipio nei giorni di lunedì 5, 12, 19, 26 settembre.

A Lauria dalle ore 8,30 alle 13,30, ogni mercoledì presso la palestra Isis Lauria in via Cerse dello Speziale nei giorni 7, 14, 21, 28 settembre.

INFO

Tutti gli interessati dovranno recarsi al punto vaccinale calcolando l’intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose (prima dose di richiamo).

Si ricorda che i soggetti rientranti nelle categorie degli over 80 e delle persone con elevata fragilità over 60 che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 dopo la somministrazione della terza dose (prima dose di richiamo), non dovranno al momento effettuare la quarta dose.

Per quanto riguarda le modalità di accesso, quello alla quarta dose sarà libero e con accesso senza prenotazione.