ASM Matera, nominati direttore amministrativo e il direttore sanitario

Con la delibera n. 230 del 24 febbraio, il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo ha completato la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria di Matera con le nomine di Antonio Conoci come Direttore Amministrativo e Andrea Gigliobianco come Direttore Sanitario.

Conoci, laureato in Economia e Commercio, vanta 25 anni di esperienza nell’ASL di Taranto in ruoli dirigenziali nel settore economico-finanziario e del controllo di gestione. “Ha dimostrato ottime capacità manageriali e strategiche che saranno preziose per l’ASM”, ha dichiarato Friolo. “Lavorerò con dedizione per migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi ai cittadini”, ha aggiunto Conoci.

Gigliobianco, laureato in Medicina e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, arriva dall’ASL di Bari dove è stato Direttore ad interim del Distretto Socio Sanitario, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo all’ASL di Brindisi. “La sua visione della sanità aiuterà a raggiungere nuovi traguardi per la salute della comunità lucana”, ha sottolineato Friolo. “Metterò la mia esperienza al servizio dell’ASM per contribuire al rilancio della sanità in Basilicata”, ha dichiarato il nuovo Direttore Sanitario.

