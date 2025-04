ASM Matera, 42 nuove assunzioni: la soddisfazione dell’UGL

MATERA – «Una scelta lungimirante che premia la professionalità e rafforza il sistema sanitario del territorio». È con queste parole che Pino Giordano, segretario provinciale dell’UGL Matera, e Margherita Rasulo, della segreteria UGL Salute, accolgono l’annuncio delle 42 nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte dell’ASM di Matera: si tratta di 28 infermieri e 14 operatori socio-sanitari (OSS).

«Accogliamo con grande favore – affermano – questa iniziativa che rappresenta un primo importante risultato per il potenziamento dell’assistenza sanitaria nella nostra provincia. Un segnale concreto di riconoscimento per chi ha lavorato con impegno, spesso in condizioni difficili».

L’inserimento del nuovo personale rientra nel più ampio piano triennale del fabbisogno 2025-2027 e nel piano stralcio territoriale delle assunzioni, che prevede in Basilicata l’ingresso di circa 1.400 nuove unità nel comparto sanitario.

«È fondamentale ora – proseguono Giordano e Rasulo – continuare su questa strada, investendo in nuove energie e competenze per garantire la tenuta del Servizio Sanitario Regionale, messo a dura prova negli ultimi anni».

L’UGL rivendica il ruolo avuto nella battaglia per le stabilizzazioni: «Le nostre continue sollecitazioni, le manifestazioni e i confronti istituzionali hanno contribuito a far maturare questo risultato. Se in passato siamo stati critici, oggi esprimiamo soddisfazione per l’impegno della Direzione Generale dell’ASM, che ha saputo cogliere l’urgenza del momento».

«Restano ancora molte criticità da affrontare – concludono –, ma oggi possiamo parlare di un passo nella giusta direzione».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author