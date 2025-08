ASM: 46 nuovi posti letto nelle RSA di Matera e Bernalda

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha approvato un incremento contrattuale dei posti letto disponibili presso tre Residenze Sanitarie Assistenziali del territorio, con l’obiettivo di potenziare l’assistenza agli anziani non autosufficienti. Si tratta delle strutture “Villa Anna” e “Centro Geriatrico” di Matera, che riceveranno 18 posti letto ciascuna, e della RSA “Padri Trinitari” di Bernalda, a cui sono stati assegnati ulteriori 10 posti. In totale, saranno quindi 46 i nuovi posti letto attivati.

I posti aggiuntivi, destinati a persone anziane che richiedono un elevato livello di assistenza ma non necessitano di trattamenti medici ospedalieri, permetteranno un ampliamento della capacità ricettiva a carico del sistema sanitario regionale, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale della Cronicità.

“Con l’incremento dei posti letto nelle RSA del territorio si rafforzano i livelli essenziali di assistenza e si consolida il percorso di transizione dalle cure ospedaliere a quelle territoriali, finalizzato a migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi”, ha dichiarato Maurizio Friolo, direttore generale dell’ASM.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa nell’ambito del rafforzamento dei servizi sociosanitari regionali: “Aumentare i posti letto significa rispondere in modo concreto alle esigenze della popolazione, potenziando in particolare le strutture dedicate alla cura degli anziani e dei soggetti fragili. Investire in salute e prossimità delle cure resta una priorità della Regione Basilicata”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author