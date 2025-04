AslBa, al Di Venere 6000 screening del carcinoma colon retto

BARI – Nel 2024 l’ospedale Di Venere di Bari ha confermato “il suo ruolo di riferimento aziendale nel campo dello screening per il carcinoma del colon-retto (Ccr), combinando attività clinica d’eccellenza, innovazione tecnologica e ricerca scientifica all’avanguardia”. Lo evidenzia in una nota l’Asl Bari fornendo i dati delle attività svolte in questo campo nell’ultimo anno. In particolare “sono state eseguite oltre 6.000 procedure endoscopiche, di cui 1.236 colonscopie rientranti nel programma di screening Ccr.

“A queste si affiancano – prosegue la nota – centinaia di interventi di secondo livello, tra cui Ercp (colangio-pancreatografia endoscopica retrograda), procedura diagnostica e terapeutica che permette di studiare e trattare le vie biliari e il pancreas”. L’attività si estende anche ai presidi ospedalieri di Monopoli e Putignano, dove nel 2025 sono già state effettuate rispettivamente oltre 2000 e 1500 prestazioni endoscopiche, “rafforzando un sistema ‘hub & spoke’ efficiente e centrato sul paziente”.

“Molte delle procedure avanzate – dichiara il dottor Alessandro Azzarone, responsabile della Unità operativa di Endoscopia digestiva e Screening del colon retto – vengono condotte su pazienti ricoverati e all’interno di un ambiente protetto quale quello della sala operatoria, pertanto i risultati ad oggi ottenuti e il consolidamento degli stessi sono possibili anche grazie alla costante e proficua collaborazione e disponibilità delle unità operative di Chirurgia Generale e di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Di Venere”.

Sono attualmente attivi due progetti di ricerca strategici, finalizzati a sviluppare strumenti sempre più precisi per la diagnosi precoce del carcinoma del colon-retto: ‘Colon Sicuro’ e ‘Ni Guilit’ (Non-Invasive Gut and Intestine Linked Tumor Investigation).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author