Asl Taranto: il giudizio sui conti arriva da Deloitte

Per la prima volta, l’Asl di Taranto ottiene la certificazione completa sul bilancio. Il giudizio sui conti in regola arriva dalla società di revisione indipendente Deloitte.

ASL Taranto ha ottenuto la certificazione dello stato patrimoniale 2023 e del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024: la correttezza delle scritture contabili e la conformità dei documenti alle norme di redazione del bilancio e ai principi contabili sono stati attestati dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

L’iniziativa si colloca a completamento del processo previsto dal Patto per la Salute 2010-2012 e dall’art. 3 del D.I.M. del 17 settembre 2012, attraverso il quale il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha individuato, con il decreto del 1° marzo 2013, i requisiti comuni per l’attuazione, da parte delle Regioni, dei Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC). Tali percorsi sono stati istituiti al fine di assicurare la qualità delle procedure amministrativo-contabili alla base della rilevazione dei fatti aziendali e di garantire la correttezza dei dati contabili delle Aziende Sanitarie Regionali.

Il percorso che ha portato al risultato della certificazione è stato avviato diversi anni fa e si è sostanziato in attività e obiettivi propedeutici alla certificazione, al miglioramento continuo e alla massima trasparenza contabile. Il percorso è stato possibile grazie alla sinergia e all’impegno congiunto di tutte le funzioni aziendali per l’adeguamento dei processi. Il primo step è stato la conclusione del Percorso attuativo della certificabilità (PAC) finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci aziendali. C’è stato poi l’ottenimento della certificazione dello Stato Patrimoniale 2023, che ha posto solide basi per la successiva certificazione completa del bilancio d’esercizio.

L’ultimo step è stato, appunto il raggiungimento della certificazione completa del Bilancio d’esercizio al 31.12.2024, culmine del percorso di qualità e rigore.

La certificazione del bilancio aziendale – introdotta nel quadro della più ampia riforma di armonizzazione contabile prevista dal D.lgs. 118/2011 – ha riaffermato l’importanza del dato contabile quale strumento essenziale per la gestione delle aziende pubbliche. Sono stati attivati percorsi aziendali strutturati in attività e obiettivi propedeutici alla certificazione, pertanto atti a garantire la qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la correttezza dei dati contabili aziendali. La correttezza dei processi rappresenta un presupposto fondamentale non solo per l’equilibrio economico-finanziario, ma anche per l’efficientamento dell’erogazione dei servizi sanitari.

La qualità del dato di bilancio è strettamente legata all’adozione rigorosa di corrette procedure amministrativo-contabili, trasversali a tutte le funzioni aziendali – amministrative, sanitarie, professionali e tecniche. La certificazione del bilancio rappresenta pertanto il riconoscimento di un lavoro che coinvolge trasversalmente l’intera organizzazione aziendale: processi organizzativi, amministrativi e contabili.

