Asl Foggia, Splendido (Lega) chiede le dimissioni del dg Nigri

Il consigliere regionale dopo le assunzioni di soccorritori, che considera “controverse”: “Non è più idoneo al ruolo”

La Asl di Foggia, diretta da Antonio Nigri, è al centro delle polemiche per l’assunzione, da parte della società in house Sanitaservice, di alcuni soccorritori i cui cognomi sarebbero considerati “controversi”.

A denunciare pubblicamente il caso è stato Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale del partito in Capitanata, che ha chiesto le “dimissioni immediate del direttore generale Nigri e il commissariamento di Sanitaservice, oggi presieduta da Angelo Tomaro”.

Secondo Splendido, la vicenda dimostrerebbe “un’inadeguatezza a controllare i processi della struttura da lui diretta”. Il consigliere ha inoltre chiesto l’impegno della politica, in caso di vittoria del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, “a revocare Nigri dall’incarico e a cancellarne il nome dall’albo dei direttori generali di aziende pubbliche regionali”.

Nel mirino del leghista anche le modalità con cui sono state effettuate le assunzioni estive: “Tra luglio e agosto Sanitaservice ha assunto 100 persone tramite la società interinale Randstad Italia Spa, che ha vinto la gara con un ribasso del 65%. Ventiquattro soccorritori sono stati reclutati in tre mesi. Il dovere di un pubblico dirigente è vigilare sul processo lavorativo e sul personale, ma Nigri, già noto per il mancato controllo sullo Spesal, ha inviato incartamenti a Prefettura e Procura solo ex post, come egli stesso ha dichiarato alla stampa”.

Splendido ha inoltre espresso dubbi sulla regolarità della selezione: “Con quel ribasso, in pieno periodo elettorale ed estivo, siamo sicuri che siano state rispettate tutte le procedure? Avremmo voluto che fossero assunte anche mille persone, perché il territorio ha fame di lavoro, ma chiediamo di sapere i nomi, le posizioni e i precedenti professionali di chi è stato assunto”.

Il consigliere ha infine ricordato che Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, non avrebbe approvato le assunzioni ipotizzando “un possibile danno erariale per l’Asl di Foggia”.

“Nigri farebbe bene a comprendere la gravità delle sue azioni e a dimettersi – ha concluso Splendido –. La Asl di Foggia merita un direttore generale capace di prevenire fenomeni di possibile illegalità e inefficienza”.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts