Asl Foggia denuncia un sindacalista per calunnia e diffamazione

Foggia – La ASL ha deciso di procedere per calunnia e diffamazione nei confronti del coordinatore provinciale del sindacato Nursing Up, Giuseppe Biccarino”. Lo dichiara ilDirettore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri, dopo leaccuse mosse dal sindacalista del Nursing Up, sulleprocedure di reclutamento del personale dirigenteamministrativo a tempo indeterminato, riportate oggi sulla testata giornalistica on line “L’Attacco”, senza che la redazione si sia premurata di fare le doverose verifiche.

La Direzione Strategica di ASL Foggia aggiunge che il sindacalista è stato già denunciato perché aveva chiesto la sospensione dell’iter concorsuale per dirigente amministrativo, al fine di consentire la partecipazione del figlio che avrebbe maturato i requisiti solo dopo la scadenza dei termini. Dinanzi al diniego di ASL Foggia, il coordinatore provinciale del sindacato Nursing Up, ha cercato di sostenere l’obbligatorietà di una procedura di mobilità che, tuttavia, non è prevista come vincolante.

Parlare di “giostra occupazionale”, come si legge nel testo dell’articolo, è falso, offensivo e pretestuoso. Le dichiarazioni del sindacalista sono del tutto prive di fondamento, calunniose e diffamanti. ASL Foggia non ha espletato alcun concorso autonomo per l’assunzione di dirigenti amministrativi a tempo indeterminato e ha fatto ricorso a graduatorie regionali, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza.

Nel dettaglio, ASL Foggia chiarisce che:

• l’unico concorso per titoli ed esami bandito da ASL Foggia per l’assunzione a tempo indeterminato di 11 dirigenti amministrativi risale al 2021 (Deliberazione n. 428 del 19 marzo 2021);

• tale concorso non è mai stato espletato a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza pandemica da Covid-19 ;

• per garantire la continuità dei servizi e sopperire alla carenza di organico, nel 2022 ASL Foggia ha attinto a due graduatorie regionali regolarmente approvate , una dell’ARESS Puglia e una dell’Istituto Zooprofilattico, in linea con il protocollo di intesa siglato tra le Aziende Sanitarie;

• ASL Foggia con delibera n. 156 del 31.01.2025 ha riaperto i termini del concorso del 2021 per ampliare la platea dei partecipanti e il c oncorso è in fase di espletamento.

ASL Foggia conferma la piena regolarità delle procedure adottate e ribadisce il proprio impegno a operare nel rispetto della legalità, della trasparenza amministrativa e dell’interesse pubblico.

