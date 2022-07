Foggia- La Asl di Foggia organizza Corsi di formazione sul primo intervento salvavita, rivolti ai medici più giovani della Continuità Assistenziale Turistica della provincia.È l’iniziativa del Coordinamento della Emergenza Urgenza Territoriale 118 avviata quest’anno in via sperimentale, in occasione dell’affidamento degli incarichi per l’estate.