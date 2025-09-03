Asl Foggia, assunzioni estive “controverse”: la risposta di Nigri

Antonio Nigri, direttore generale dell’Asl Foggia, è intervenuto sulla questione legata alle modalità con cui sono state effettuate le assunzioni estive di alcuni soccorritori, che diversi esponenti politici della Capitanata hanno definito “controverse”. In particolare, Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, ha espresso dubbi sulla regolarità della selezione e sul rispetto di tutte le procedure. Ecco la risposta dello stesso Nigri, che era anche stato “invitato” a dimettersi.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts