3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Antonio Nigri

Asl Foggia, assunzioni estive “controverse”: la risposta di Nigri

Antonella D'Avola 3 Settembre 2025
centered image

Antonio Nigri, direttore generale dell’Asl Foggia, è intervenuto sulla questione legata alle modalità con cui sono state effettuate le assunzioni estive di alcuni soccorritori, che diversi esponenti politici della Capitanata hanno definito “controverse”. In particolare, Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, ha espresso dubbi sulla regolarità della selezione e sul rispetto di tutte le procedure. Ecco la risposta dello stesso Nigri, che era anche stato “invitato” a dimettersi.

About Author

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Vieste, donna morta per mancanza di ambulanze: Asl Foggia apre inchiesta

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

A San Severo torna ‘Puglia Tipica’

3 Settembre 2025 Claudia Turba

Serracapriola, assalto al bancomat di corso Garibaldi

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Auto in fiamme a Foggia, 4 in una notte

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Foggia, alla Mostra di Venezia “Il nome di Hope”: cortometraggio contro caporalato

2 Settembre 2025 Claudia Turba

Gargano, donna muore sull’asfalto per mancanza di medici e ambulanze

2 Settembre 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

Brindisi, ex delegazione comunale nel degrado ma non si può entrare: sono sparite le chiavi

3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Asl Foggia, assunzioni estive “controverse”: la risposta di Nigri

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Venosa, il 6 e 7 settembre la Festa della Lega

3 Settembre 2025 Francesco Cutro

Furto in un bar di Barletta, un arresto e un obbligo di dimora

3 Settembre 2025 Antonio Gargano