Asl Foggia, assunzioni estive “controverse”: la risposta di Nigri

Antonio Nigri, direttore generale dell’Asl Foggia, è intervenuto sulla questione legata alle modalità con cui sono state effettuate le assunzioni estive di alcuni soccorritori, che diversi esponenti politici della Capitanata hanno definito “controverse”. In particolare, Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, ha espresso dubbi sulla regolarità della selezione e sul rispetto di tutte le procedure. Ecco la risposta dello stesso Nigri, che era anche stato “invitato” a dimettersi.
potrebbe interessarti anche
Vieste, donna morta per mancanza di ambulanze: Asl Foggia apre inchiesta
A San Severo torna ‘Puglia Tipica’
Serracapriola, assalto al bancomat di corso Garibaldi
Auto in fiamme a Foggia, 4 in una notte
Foggia, alla Mostra di Venezia “Il nome di Hope”: cortometraggio contro caporalato
Gargano, donna muore sull’asfalto per mancanza di medici e ambulanze